Quattro giovani rubano merce all’Ovs di via Mazzini: la vigilanza li blocca, la polizia ne arresta due

Arrestati due 24enni per tentato furto aggravato in concorso .

Ieri pomeriggio intorno alle 15 il personale delle Volanti è intervenuto presso il negozio Ovs di via Mazzini per tentato furto ad opera di 4 ragazzi che avevano cercato di rubare merce per più di 300 euro. Sul posto è stato accertato che erano stati fermati solo tre dei quattro ragazzi che, tutti sprovvisti di documenti, hanno dichiarato di essere nati in Tunisia (due hanno 24 anni, uno è minorenne).

In base alla ricostruzione dei fatti gli agenti delle Volanti hanno accertato che i giovani avevano danneggiato parte della merce privando alcuni indumenti delle placche antitaccheggio e poi l’avevano occultata all'interno di uno zaino. All'uscita del negozio uno dei ragazzi è uscito e si è allontanato, uno è stato fermato dall’addetto alla sicurezza e gli altri due hanno lasciato lo zaino cercando di allontanarsi, ma sono stati fermati dal personale della vigilanza che ha chiamato la Polizia.

Gli agenti in divisa, che si trovavano in centro città per le consuete attività di controllo del territorio, sono intervenuti immediatamente e dopo aver preso in consegna i giovani li hanno controllati sequestrandogli un tagliaunghie col quale probabilmente erano state staccate le placche antitaccheggio e una bomboletta di spray urticante. I due maggiorenni, uno pluripregiudicato, gravato da avviso orale del Questore ed irregolare sul territorio nazionale, l’altro pregiudicato ed a sua volta irregolare, dopo essere stati condotti in Questura e fotosegnalati da parte della Polizia scientifica, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito di convalida a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Dopo il rito direttissimo, a un arrestato è stata applicata la misura degli arresti domiciliari e all’altro la misura dell’obbligo quotidiano della presentazione presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria.