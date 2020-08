Rainieri (Lega): "Treno Tper da Parma a Pesaro di dimensioni ridotte, no distanza sicurezza"

La corsa del treno regionale di Trenitalia-Tper delle 7:17 da Parma per Bologna Centrale, di recente prolungata fino a Pesaro, è stata spostata su un convoglio di dimensioni ridotte sul quale è molto difficoltoso rispettare le misure di distanziamento sociale. A sottolinearlo in un'interrogazione alla Giunta, è il consigliere Fabio Rainieri (Lega) che evidenzia anche come "sulla vettura non sarebbero presenti i dispenser di gel igienizzante per la pulizia delle mani previste per il contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid-19".

Il leghista chiede quindi alla Giunta per quali motivi non siano stati installati i dispenser e di intervenire anche per capire perché venga utilizzato un convoglio così ridotto "per una corsa molto frequentata e divenuta di tratta interregionale medio lunga".