Fidenza, ruba al centro commerciale ma viene scoperto, poi aggredisce il vigilante e fugge. Preso dopo un inseguimento

I carabinieri di Fidenza, nella tarda mattinata di ieri, hanno arrestato per rapina, in flagranza di reato, un quarantenne calabrese che dopo avere sottratto della merce all’interno di un centro commerciale del luogo, per fuggire ha aggredito l’addetto alla vigilanza.

Nel corso di un ordinario servizio perlustrativo, i militari, transitando nei pressi del centro commerciale a Coduro di Fidenza, hanno notato un uomo correre di gran lena in direzione del centro città.

Avvicinandosi alla scena, per intervenire in caso di necessità, si sono resi contro che il soggetto era inseguito da una guardia giurata in divisa. Intuito cosa stesse accadendo, i carabinieri hanno fatto inversione e si sono posti a loro volta all’inseguimento dell’uomo, che è stato raggiunto in brevissimo tempo.

Raggiunto dalla pattuglia, il fuggitivo ha simulato la resa, per poi tentare nuovamente la fuga quando i militari sono scesi dal mezzo per identificarlo. Ormai stremato dalla lunga corsa, però, l’uomo, che ha tentato di liberarsi scalciando, urlando e insultando, è stato prontamente bloccato e messo in sicurezza.

I militari, a quel punto, hanno ricostruito velocemente i fatti: il fermato, poco prima, aveva sottratto punte di parmigiano da un supermercato per un valore di circa 80 euro. Sorpreso dalla vigilanza privata mentre tentava di guadagnare la fuga senza pagare, aveva opposto resistenza al controllo usando violenza e minacce, condotta che permette di configurare come rapina impropria quello che era nato come un furto semplice.

L’uomo è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Caserma di via Trento in attesa del giudizio di convalida. La merce sottratta è stata restituita all’avente diritto.