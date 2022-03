Rapinato sul ponte Verdi, spunta anche una pistola

Inseguito e rapinato sul Ponte Verdi. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio. La vittima si trovava in via delle Fonderie e stava per fare ritorno a casa, quando nei pressi del Ponte Verdi sarebbe stato avvicinato da un altro uomo che gli avrebbe puntato alla schiena una pistola, nel tentativo di farsi consegnare il denaro prima di darsi alla fuga: dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un centinaio di euro, tutto il contante che aveva con sé la vittima. Che, dopo la rapina, avrebbe allertato la Polizia.

Arrivata sul posto, la Squadra Mobile ha effettuato i primi accertamenti per risalire alla dinamica della rapina. La Polizia sta verificando la presenza di telecamere in zona.