Rapinano una banca a Parma, poi ci provano ad Arezzo: condannati

Erano stati arrestati per una rapina a Parma, poi ci hanno riprovato in provincia di Arezzo ma sono stati prima arrestati e poi condannati. Due giovani, un 28enne e un 29enne, protagonisti di diversi episodi criminali, sono stati individuati in seguito ad una serie di indagini dopo una rapina alla banca di San Gimignano nel marzo del 2022. Gli investigatori avevano scoperto che i due membri avevano in mente un secondo colpo: stavolta nell’Aretino, a Marciano della Chiana. I carabinieri senesi contattarono così i colleghi della compagnia di Cortona, i quali riuscirono a sventare il colpo, pianificato pochi mesi dopo il primo.

I militari hanno notato tre auto - una Jeep Renegade, una Fiat Multipla e una Ford Focus Sw - che si aggiravano nei pressi della filiale di banca Intesa Sanpolo in via Piave a Marciano della Chiana. Insospettiti da alcuni atteggiamenti degli occupanti, i carabinieri, dopo aver chiesto rinforzi, hanno bloccato le tre vetture, iniziando una perquisizione. Sono stati trovati taglierini, fascette in plastica, guanti in lattice, vari copricapi per travisare i volti, targhe anteriori e posteriori di un altro veicolo. Il materiale è stato sequestrato mentre 5 persone sono state fermate. Si tratta di uomini tra i 25 e i 45 anni tutti già noti alle forze dell'ordine, portati in caserma e denunciati per tentata rapina in concorso.