Una condanna a sette anni per reati a Parma: si rende irreperibile, ma lo trovano e lo arrestano

Il 31 gennaio i Carabinieri delle Compagnie di Sassuolo e Bologna-Centro, a conclusione di accertamenti finalizzati al rintraccio di persone gravate da provvedimenti restrittivi, hanno individuato, presso un’abitazione nel centro di Bologna, un 34enne gravato da un ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Parma. L’uomo doveva espiare una pena di oltre 7 anni di reclusione per cumulo di pene concorrenti, per reati commessi dal 2011 al 2018 nelle province di Modena e Parma. La persona, dal 25 gennaio era risultata irreperibile alla propria abitazione, determinando l’avvio di immediati accertamenti da parte dei Carabinieri. I servizi di osservazione effettuati dall’Arma di Sassuolo, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Bologna-Centro, hanno permesso di rintracciare il destinatario del provvedimento restrittivo, che è stato immediatamente arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Bologna.