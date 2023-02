Riscontrate violazioni in un ambulatorio medico di Parma: multa dei Nas

I Carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito dei recenti controlli presso gli studi di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, svolti nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, hanno riscontrato alcune irregolarità, quasi esclusivamente riconducibili alla non corretta gestione dei rifiuti sanitari pericolosi (la cui quantità rinvenuta superava quella prevista dalla normativa per lo specifico smaltimento) e in alcuni casi carenze di attrezzature utili alla corretta conservazione delle specialità medicinali. Sono stati sanzionati 5 studi medici convenzionati con le rispettive ASL di competenza, per un importo complessivo di oltre 25.000 euro e le previste segnalazioni alle Autorità Sanitarie per i relativi provvedimenti di ripristino delle condizioni a norma di legge. Violazioni riscontrate anche a Parma, presso un ambulatorio medico di medicina generale.