Rissa a Salsomaggiore: un ferito grave al Maggiore

Rissa nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 15 maggio nella zona di Salsomaggiore Terme. La dinamica dell'episodio non è ancora chiara ma, secondo le prime informazioni, una persona sarebbe stata aggredita violentemente. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso: in un primo momento, infatti, le condizioni del ferito sembravano critiche. La persona, vittima di aggressione, è stata poi trasportata dell'ambulanza della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore Terme in ospedale: le sue condizioni sono gravi.