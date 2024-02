Rissa in pieno centro a Fidenza poco prima delle15, oggi pomeriggio. In via Berenini vicino al negozio del'Ovs, Alcuni ragazzi stranieri sono venuti alle mani. Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale, carabinieri e ambulanza di Fidenza con a bordo l'infermiere. Un ferito lieve è stato trasportato all'ospedale di Vaio.