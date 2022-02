Rissa tra giovani in piazza Ghiaia: denunciati due 18enni 

Una vera e propria rissa, in piazza Ghiaia, in pieno centro a Parma, luogo non nuovo ad episodi di violenza giovanile. L'allarme è scattato nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio: alcuni residenti, che hanno assistito alla scena, hanno subito chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari: i ragazzi hanno cercato di scappare dalle prime pattuglie verso la vicina piazza Garibaldi. In piazza però c'erano altri carabinieri: per due di loro la corsa è finita nelle braccia dei militari della sezione radiomobile. I due 18enne marocchini sono stati identificati e denunciati per rissa e getto pericoloso di cose.

Nel corso del fine settimana i carabinieri hanno seracciato il centro storico: sono state identificate diverse decine di persone. Sono scattate anche sette denunce. Un italiano 36enne è stato segnalato per porto di oggetti atti ad offendere in quanto, nella serata di venerdì, è stato trovato in possesso di un coltellino della lunghezza di 22 cm. Due ragazzi nigeriani, un 25enne e un 20enne, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale in quanto, in un caso, un giovane ha tentato di scappare per nascondere una dose da 0.70 gr. di cocaina mentre, nel secondo caso, il 20enne ha tentato la fuga colpendo i militari. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, un 30enne moldavo, 30enne, che si è rifiurato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, è stato denunciato. E' scattato anche il fermo amministrativo del veicolo con contestuale sospensione della patente.

Da segnalare anche la denuncia di un di un tunisino per il reato di acquisto di cose di dubbia provenienza: l'uomo aveva acquistato, per poche decine di euro, una bicicletta elettrica che è risultata rubata. Oltre ai vari controlli su strada, sono state effettuate verifiche nei parchi cittadini che hanno portato alla segnalazione, per uso personale di sostanze stupefacenti, di 5 persone trovate in possesso di cocaina, crack ed hashish.