Rissa con calci e pugni in via Toscana: la violenza dopo il rifiuto di una sigaretta

Sarebbe nata dopo il rifiuto di una sigaretta la rissa che è andata in scena lunedì 21 novembre in via Toscana a Parma, tra il circolo Indomita e l'Itis. La violentissima lite, che ha coinvolto un ragazzo e un uomo più adulto, è stata ripresa con gli smartphone da diversi giovani e giovanissimi che si trovavano sul posto in quel momento. Nessuno di loro è intervenuto, anzi qualcuno ha assistito incitando i due sfidanti e ridendo.

Secondo una delle ricostruzioni, al vaglio delle forze dell'ordine, infatti prima della scena ripresa dai cellulari tra i due ci sarebbero stati alcuni screzi dopo la richiesta di una sigaretta da parte dell'uomo più adulto al ragazzo più giovane (che si sarebbe rifiutato di dargliela), proprio in via Toscana, poco prima delle ore 13. La violenza sarebbe iniziata da lì: le due versioni sono al vaglio degli investigatori.

Il ragazzo non frequenterebbe l'Itis e l'uomo più adulto non sarebbe legato alla scuola e non farebbe il docente, come uscito in un primo momento. Secondo alcune informazioni sarebbe stata presentata anche una denuncia alle autorità competenti, in merito all'episodio ripreso dai cellulari.