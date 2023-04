Rogo in via Lepido, ecco i risultati delle analisi Arpae: escluse criticità

Sono disponibili i primi risultati delle analisi dei campioni di aria prelevati da Arpae con campionatori passivi di lunga durata in seguito all’incendio nel capannone commerciale di via Emilio Lepido a Parma di giovedì 27 aprile 2023. Non si rilevano scostamenti significativi rispetto alle postazioni non interessate dalla ricaduta dei fumi, sulla base dell’analisi dei venti.

I campionamenti di lunga durata (12-24h o più a seconda della durata dell’evento) effettuati con i campionatori passivi hanno il vantaggio di essere rappresentativi della qualità dell’aria per il tempo mediato in cui hanno campionato.