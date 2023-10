Ruba 150 euro di merce in un supermercato, poi aggredisce l'addetto alla sicurezza: giovane tunisino in manette

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato un giovane tunisino per rapina e denunciato in stato di libertà i due complici, anch’essi tunisini per concorso nel medesimo reato. L’episodio risale a qualche giorno fa quando una pattuglia della Sezione Radiomobile è

intervenuta presso un noto supermercato cittadino in quanto l’addetto alla sicurezza aveva fermato tre giovani che avevano tentato di rubare della merce.

Uno dei ragazzi, colui che materialmente era uscito con la merce, per un valore di circa 150 euro, senza pagarla, una volta fermato dal vigilante, è rientrato all’interno del supermercato ed ha restituito il mal tolto. Il ragazzo però, resosi conto che da lì a poco sarebbero arrivati i carabinieri, allertati dai dipendenti, ha spintonato e percosso violentemente l’addetto alla sicurezza, cercando di fuggire.

Il vigilante, con l’aiuto di alcuni dipendenti, è riuscito a trattenere il ragazzo fino all’arrivo dei Carabinieri, ai quali segnalava anche la presenza di altri due ragazzi, che poco prima avevano aiutato il tunisino a nascondere la merce non pagata nello zaino. I tre sono stati accompagnati presso la Caserma di Strada Fonderie per espletare gli opportuni accertamenti e ricostruire nei particolari l’intera vicenda.

Le preziose testimonianze raccolte, hanno permesso di attribuire ad ognuno dei giovani le proprie responsabilità ed a conclusione della fase investigativa il giovane “violento” è stato arrestato per il reato di rapina impropria, mentre i due “compari” sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il concorso nell’analogo reato. Al termine delle formalità il 20 enne è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri Parma Oltretorrente per la successiva convalida con giudizio direttissimo.