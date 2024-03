Ruba bottiglie di vino per 3mila euro: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di furto aggravato, un 33enne italiano con precedenti. Aveva rubato varie bottiglie di vino pregiato e liquori asportate dall’interno di un magazzino del centro. I militari, dopo avere raccolto la denuncia del proprietario, hanno dato immediatamente il via alle indagini che si sono concentrate nell’acquisizione di tutte le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona interessata all’evento, comprese quelle registrate dal sistema di video sorveglianza installato nei locali adibiti a magazzino. Le telecamere di sorveglianza, hanno immortalato il 33enne che alle 4,00 circa di mattina, dopo aver tranciato il lucchetto posto sulla porta d’accesso, si è intrufolato all’interno del magazzino arraffando diverse bottiglie di vino e liquori dei più pregiati. Analizzando attentamente le immagini, i Carabinieri sono risaliti all’identità del responsabile del furto, personaggio noto ai Carabinieri di Parma Centro che in diverse occasioni avevano avuto a che fare con lui. Al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, i tre soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma in stato di libertà perché ritenuti responsabili di furto.