Ruba una forma di Parmigiano e la fa rotolare in strada, bloccato dagli agenti minaccia di lanciarsi dal parapetto della stazione

Ruba una forma di Parmigiano Reggiano e cerca di portarla via facendola rotolare in strada. Fermato degli agenti della Polizia Locale, è stato denunciato per furto. I fatti si sono svolti alcuni giorni fa durante i consueti controlli della Polizia Locale nella zona della stazione ferroviaria. Sul posto erano presenti due pattuglie, gli agenti si sono insospettiti e lo hanno fermato. Alla vista delle forze dell’ordine, il ladro ha minacciato il suicidio lanciandosi dal parapetto del piazzale antistante la stazione, poi ha estratto un cutter puntandoselo collo ed al braccio.

Immobilizzato dagli agenti, è stato trasferito al comando di via del Taglio. Dai controlli è emerso che nello zaino aveva un chilo di Parmigiano, due bottiglie di alcolici e vari generi alimentari, risultati rubati in un esercizio commerciale poco distante da dove era stato fermato. L’uomo, già gravato da precedenti penali per furti, è risultato sottoposto alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione alla stazione di Carabinieri