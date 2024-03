Ruba in un furgone e prende a calci i carabinieri: 37enne arrestata

Ha rubato a bordo di un furgone parcheggiato, è rimasta sul posto sotto la pioggia ed è stata individuata dal proprietario. All'arrivo dei carabinieri gli ha aggrediti, prendendoli a calci. Una donna italiana di 37enne è stata arrestata dai militari per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Alcuni giorni fa, in tarda mattinata un cittadino richiedeva al 112 l’intervento di una pattuglia in quanto vittima di furto su un furgone. L’uomo precisava che la probabile responsabile si trovava ancora nei pressi del veicolo, parcheggiato in zona campus universitario. La pattuglia raggiunto il luogo indicato, individuava il furgone, il richiedente e la potenziale autrice del furto, che nella circostanza era seduta a terra, in evidente stato di alterazione psicofisica, sotto una pioggia battente, attorniata da personale del 118, che cercava di convincerla a salire in ambulanza per effettuare dei controlli di natura sanitaria.

Alla vista dei carabinieri la donna trasferiva tutta la sua aggressività nei confronti dei militari e senza alcun preavviso, con un balzo si rizzava in piedi e sferrava un calcio al capo pattuglia, che veniva colpito all’altezza della tibia, fortunatamente protetta dagli stivali in dotazione agli equipaggi delle “gazzelle”. I militari cercavano in ogni modo di riportare alla calma la donna, che per tutta risposta iniziava a correre, cercando di fuggire.

Stante la natura dell’intervento, relativo alla commissione di un furto e poiché il proprietario del furgone riferiva ai militari che la donna era in possesso di alcuni effetti personali di sua proprietà che aveva riposto nel furgone, i militari non potevano esimersi dal fermare la donna per procedere con i necessari accertamenti. Ma la donna di collaborare con i militari non ne aveva nessuna intenzione e una volta raggiunta, dava corso ad una violenta colluttazione, che vedeva i militari impegnati nel contenerla per impedirle di fuggire.

Una volta bloccata e caricata in auto, con non poca fatica, in relazione al comportamento estremamente violento, la 37enne veniva condotta negli uffici di Strada Fonderie. In ragione della sua condotta della donna è stata dichiarata in stato di arresto perché ritenuta responsabile del reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, veniva trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto ha condannato la donna alla pena di mesi 6 di reclusione, con contestuale sospensione.