Ruba il cellulare a un coetaneo, poi partecipa a una rissa in Pilotta: foglio di via per un 22enne

L’attività della Divisione Anticrimine della Questura di Parma è stata notevolmente intensificata nel decorso mese di giugno, con un incremento del numero dei provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose sul territorio. In particolare nel mese di giugno sono stati adottati ben 12 avvisi orali e 2 fogli di via, questi ultimi a due soggetti extracomunitari che si sono resi responsabili di condotte che avevano destato un certo allarme sociale. È stato disposto il divieto di ritornare nel Comune di Parma nei confronti di un 22enne cittadino italiano, ma di origini nordafricane, residente fuori provincia, che, nella serata del 2 giugno scorso, ha prima cercato di rapinare un ragazzo italiano, sottraendogli il cellulare e colpendolo con uno schiaffo e poi, nel corso della stessa serata, ha preso parte ad una lite in Piazzale della Pace, nata per futili motivi, e culminata con il lancio di bottiglie. In quest’ultima occasione il 22enne era stato riconosciuto da alcuni testimoni, presenti in pronto soccorso, dove tutti i soggetti coinvolti nella lite erano giunti per ricevere le cure del caso. Anche per lui è scattato il divieto di fare rientro nel Comune di Parma per due anni.