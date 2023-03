Ruba il portafogli a una donna e si dà alla fuga per le vie del centro: arrestato per rapina

Le Volanti della Polizia di Stato di Parma hanno portato a termine, nella giornata di ieri, un arresto per rapina. Vittima: una donna che ha riferito ai poliziotti di aver sorpreso un uomo mentre frugava all'interno della sua auto parcheggiata. E mentre chiedeva all’uomo le ragioni che lo avevano portato a compiere quel gesto aveva già notato che lo stesso aveva in mano il suo portafogli. Prima di allontanarsi tentando la fuga, l'ha spintonata e poi è scappato senza chiaramente dare risposta.

È stato diramato l'allarme e un'altra pattuglia ha individuato l'uomo in fuga lungo le vie del centro. Tentativo inutile, dato che è stato prontamente bloccato dai poliziotti intervenuti. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un paio di forbici e di un borsello da donna contenenti gli effetti personali e i documenti intestati alla donna. È stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica. Al termine degli accertamenti, è stato identificato: si tratta di uno straniero 58enne tratto in arresto per il reato di rapina impropria aggravata e denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Via Burla.