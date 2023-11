Ruba il portafoglio ad una commerciante del centro storico: denunciato 38enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne italiano residente nel reggiano, per il reato di furto. I fatti risalgono al 18 ottobre, quando si è presentata presso la caserma di Strada Delle Fonderie, la dipendente di una attività commerciale ubicata nel centro storico, la quale denunciava che mentre si trovava al lavoro, ignoti le avevano rubato il portafoglio e il telefono cellulare. A seguito della denuncia, sono state avviate le indagini, con l’immediata l’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, installato all’interno del negozio. Visionate con attenzione le registrazioni, analizzando fotogramma dopo fotogramma, i carabinieri hanno riconosciuto l’autore del furto, immortalato nel momento in cui si appropriava degli oggetti personali della vittima. Si tratta di un 38 enne noto ai carabinieri poiché gravato da numerose segnalazioni per reati contro il patrimonio, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto responsabile del reato di furto.