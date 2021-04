Ruba la borsa di una viaggiatrice del regionale Parma-La Spezia: arrestata 24enne

Ha approfittato della sosta del treno regionale Parma - La Spezia in stazione per rubare la borsa di una viaggiatrice che si è accorta del furto ed ha iniziato ad inseguirla, fino a farla arrestare. Una 24enne residente in città è stata fermata dai poliziotti delle Polfer, ch hanno recuperato la borsa e l'hanno restituita alla vittma. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri: la ragazza, già note alle forze dell'ordine, ha visto il treno fermo al primo binario, è salito e ha preso la borsa. La viaggiatrice ha iniziato ad inseguirla, aiutata da un ferroviere e da un passante. Gli agenti della Polfer hanno visto la scena e sono intervenuti, arrestando la ragazza. La 24enne è stata messa ai domiciliari e verrà giudicata con un processo per direttissima.