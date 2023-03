Ruba merce al supermercato, poi spintona gli agenti e scappa: arrestato

La polizia ha arrestato un 23enne romeno con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. L'accusa è di tentata rapina impropria. Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 3 marzo, una volante è intervenuta in un supermercato del centro per la segnalazione di un soggetto sorpreso a rubare merce. I poliziotti giunti sul posto hanno preso contatti con il responsabile della sicurezza del supermercato, il quale ha riferito di aver sorpreso un soggetto aggirarsi con fare sospetto. Dopo aver preso una porzione di cibo d’asporto al banco della pescheria e averlo nascosto all’interno del suo zaino, si è recato nel reparto alcolici dove ha prelevato due bottiglie di vino. E' uscito oltrepassando le casse e senza pagare la merce. Qui è stato fermato dall’addetto alla sicurezza e dai poliziotti prontamente intervenuti. L'uomo li ha spintonati nel tentativo di scappare ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica, è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria aggravata e denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, perché durante la permanenza negli Uffici della Questura è andato più’ volte in escandescenza. Convalidato l’arresto, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Via Burla.