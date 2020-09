Ruba merce e tenta di sottrare la pistola al vigilante: arrestato egiziano

Prima ha cercato di rubare merce all'interno del supermercato Eurosia di Parma, poi ha aggredito l'addetto alla sicurezza, cercando addirittura di sottrargli la pistola. Un 32enne egiziano è stato arrestato per il gravissimo episodio, che si è verificato nei giorni scorsi. L'uomo è entrato all'interno del market come un normale cliente ma ha poi cercato di nascondere merce all'interno del suo zaino. L'addetto alla sicurezza lo ha visto e ha cercato di fermarlo all'uscita: il 32enne è scappato ma durante la fuga ha colpito il lavoratore con una gomitata allo sterno. L'addetto alla sicurezza, aiutato da un collega, ha inseguito di nuovo il ladro che, dopo essere stato raggiunto ha cercato di prendere la pistola dell'addetto alla sicurezza. I poliziotti delle Volanti che, nel frattempo, erano arrivati sul posto sono riusciti a bloccare il rapinatore e ad arrestarlo. I due addetti alla sicurezza si sono recati al Pronto Soccorso per le cure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.