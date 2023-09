Ruba prodotti cosmetici in un market del centro, poi spintona l'addetto alla sicurezza: 41enne denunciato

Entra in un supermercato di Parma si appropria di prodotti per la cosmesi, ma vistosi scoperto abbandona la refurtiva e scappava minacciando e spintonando l’addetto alla sicurezza. Le immediate attività investigative, avviate nell’immediatezza dai carabinieri della Stazione di Parma

Centro, hanno permesso, anche attraverso la visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, di individuare il responsabile della rapina commessa qualche giorno prima.

Il giovane, un 41enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di aver messo in atto il reato ipotizzato.