Ruba salami per 90 euro in un supermercato, poi spintona l'addetto alla sicurezza: arrestato 20enne

E' entrato in un ipermercato del quartiere San Leonardo, ha prelevato diversi salami dagli scaffali - per un valore di circa 90 euro - ed ha cercato di uscire senza pagarli. Il cittadino italiano di 20 anni, che è stato visto dal personale del supermercato, ha spintonato gli addetti alla sicurezza ed ha cercato di scappare con la merce sottratta. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 19 settembre. Sul posto è arrivata una volante della polizia: gli agenti sono riusciti a fermare il giovane, portato in Questura per l'identificazione, in quanto privo di documenti.

Una volta concluse le procedure di identificazione, il giovane è stato arrestato per il reato di rapina impropria ed è stato collocato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell'udienza del processo per direttissima. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo e ha disposto il carcere per il 20enne.