Ruba tre cuffie da Mediaworld: denunciato 32enne

E' entrato all'interno del Mediaworld di piazzale Balestrieri come un normale cliente, anche se era già stato sorpreso altre volte a rubare all'interno dello stesso negozio. Il 32enne marocchino, tenuto d'occhio per tutto il tempo dal personale che si occupa di sicurezza, è stato visto mentre prendeva tre cuffie da uno scaffale del reparto elettronica per poi mettersele in tasca. Il giovane si è diretto verso l'uscita ma è stato fermato: gli addetti alla sicurezza gli hanno chiesto lo scontrino ma lui ha dichiarato di non aver comprato niente.

I poliziotti delle volanti che, nel frattempo sono arrivati sul posto, hanno bloccato il 32enne, che ha ammesso di aver rubato e ha restituito le cuffie. Il giovane ladro è stato acconpagnato in Questura, identificato e poi denunciato per furto. Lo straniero è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione che valuterà la sua posizione sul territorio nazionale.

