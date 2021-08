Ruba un'auto a Rimini per tentare il colpo a Fidenza: denunciato per ricettazione

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza, nei pressi della zona industriale “La Bionda”, hanno notato una vettura Renault Clio con due persone a bordo, che si aggirava nella zona con fare sospetto. I militari hanno seguito l'auto rimanendo a distanza per qualche chilometro e verificando tutti gli spostamenti fino a quando sono intervenuti per identificare i soggetti a bordo.

Dalla verifica in banca dati è emerso che la Renault è stata rubata nel corso della mattinata a Rimini ed il proprietario ha formalizzato la denuncia di furto, poche ore prima, presso la Stazione Carabinieri della riviera romagnola. A bordo c'erano un 51enne ed un 44enne di origine rumena senza fissa dimora in Italia. Non hanno saputo fornire chiare giustificazioni riguardo alla loro presenza a Fidenza, oltre che sul possesso dell’auto. Sono stati portati in caserma al termine degli accertamenti, con il 51enne è stato denunciato per il reato di ricettazione. Il proprietario dell'auto è rientrato in possesso di quanto rubato.