Ruba un paio di scarpe da 150 euro al Fidenza Village: 31enne arrestato

Ha cercato di uscire dal Fidenza Village con un paio di scarpe Nike da 150 euro non pagate ma è stato bloccato dai carabinieri che, dopo averlo riconosciuto, lo hanno fermato. Si tratta di un 31enne rumeno, qualche giorno fa, era riuscito infatti a scappare dopo aver commesso un furto. I militari lo hanno controllato ed hanno trovato le scarpe, non pagate. Il giovane infatti non aveva lo scontrino e il proprietario del negozio ha confermato che il 31enne non aveva pagato la merce. Per lui sono scattate le manette per furto aggravato ed ora si trova nelle canere di sicurezza della Caserma di FIdenza, in attesa del processo per direttissima. Il 31enne, domiciliato a Brescia, ha numerosi precedenti penali.