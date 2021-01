Ruba un videocitofono e si scaglia contro i vigilantes: arrestato 45enne

Ha rubato un videocitofono dal negozio Bricocenter di Parma, è stato fermato dagli addetti alla sicurezza ma ha reagito con violenza, spintonandoli più volte per cercare di scappare. Un 45enne tunisino è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti delle Volanti che sono arrivati sul posto poco dopo la segnalazione da parte del proprietario del negozio. L'episodio si è verificato nella mattinata del 7 gennaio all'interno dell'Euro Torri: un uomo ha cercato di rubare un videocitofono dal valore di circa 180 euro.

Dopo averlo nascosto sotto la giacca ha cercato di uscire dalla corsia 'uscita senza acquisti'. Il suo comportamento è stato notato dai vigilantes che hanno chiesto al 45enne di fermarsi per un controllo. L'uomo ha reagito con violenza, spintonando più volte il personale del negozio. Prima ha cercato di scappare dalla zona della casse e poi dall'uscita secondaria: in questa seconda occasione ha scagliato a terra il videocitofono. Dopo la denuncia da parte del proprietario del negozio il 45enne è stato arrestato per rapina impropria e condotto nelle camere di sicurezza della Questura.