Ruba una bici di valore e la nasconde in garage: denunciato per ricettazione

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Collecchio, a conclusione di un'attività di indagine scaturita in seguito del furto di una bicicletta del valore di oltre 1.300 euro, hanno denunciato per ricettazione un 15enne. La bici rubata alla fine del mese di novembre ad un 26enne del paese è stata rinvenuta in seguito all'attività info-investigativa da parte dei carabinieri della Stazione nella disponibilità del 15enne che l’ha nascosta nel garage dell’abitazione. Il mezzo è stato recuperato e dopo gli accertamenti verrà riconsegnato al proprietario, l’adolescente è stato denunciato per ricettazione.