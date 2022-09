Ruba una bici in piazza Garibaldi: 26enne denunciato

I carabinieri della Compagnia di Parma hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e porto abusivo di armi un 26enne, trovato in possesso di una bicicletta di notevole valore.

La pattuglia, nel percorrere via Cavestro, notava il giovane che trasportava, in spalla, la bici chiusa con la catena di cui non era in grado fornire valide giustificazioni. Condotto in caserma nel corso della perquisizione personale venivano rinvenuti nello zaino un paio di forbici e un tubo metallico di circa 50 centimetri. Invece la bicicletta, del valore di circa 450 euro, era stata poco prima rubata in piazza Garibaldi angolo via Farini. Il giovane proprietario, è stato rintracciato e la bici restituita.