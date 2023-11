Ruba una bicicletta elettrica di 1.400 euro: denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, un 33 enne marocchino, gravitante in città ma senza fissa dimora, perché trovato in possesso di una bicicletta elettrica rubata. Alcuni giorni prima, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato, in una via del centro un marocchino che inforcava una bicicletta elettrica e che, alla vista della pattuglia, ha cercato di cambiare strada. I militari, notata la manovra, hanno deciso di controllare l’uomo, il quale senza neppure essere stato interrogato in merito, si giustificava dicendo che la bicicletta l’aveva comprata da uno sconosciuto pagandola 120 euro. I Carabinieri però non hanno creduto alla versione fornita e hanno accompagnato l’uomo in Caserma per procedere a più approfonditi accertamenti.

In effetti la bicicletta, a seguito degli accertamenti condotti è risultata rubata; rintracciato il proprietario, ha riferito che il furto era avvenuto poco tempo prima mentre si trovava al centro commerciale Barilla Center, dove l’aveva lasciata incustodita per pochissimi minuti. Il 33 enne marocchino è risultato gravato dal divieto di dimora nel Comune di Parma emesso il 28 ottobre. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione. La bicicletta del valore di circa 1.400 euro è stata prontamente restituita al legittimo proprietario che ha ringraziato di cuore i Carabinieri.