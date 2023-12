Ruba vestiti da un'auto in sosta: denunciato un 30enne

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Parma nel contrastare il fenomeno della microcriminalità, con particolare attenzione ai reati così detti “predatori”, che creano un grande allarme sociale. L’attività di prevenzione ha evidenziato una drastica diminuzione, soprattutto in città, del numero dei furti sulle auto in sosta, e di quei pochi commessi ne sono stati scoperti gli autori. In quest’ottica i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma stanno intensificando le attività preventive e repressive di tali reati, soprattutto grazie ad una maggiore proiezione esterna dei Reparti che consente maggiore rapidità d’intervento che spesso fa la differenza fra acciuffare o non acciuffare un criminale, fermo restando la sempre necessaria collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, fattore vincente per il contrasto al crimine. La sinergia ha consentito nell’ultimo periodo ai Carabinieri della Compagnia di Parma di assicurare alla giustizia circa 55 persone per furti su auto, inoltre in chiave preventiva sono state 25 le persone controllate nei pressi dei vari parcheggi urbani e denunciati per detenzione di chiavi alterate o grimaldello, idonei a scassinare ed aprire i veicoli.

L’ultimo in ordine di tempo ad essere stato scoperto è il furto commesso da un 30enne straniero una ventina di giorni fa su un’auto in sosta all’interno di uno dei parcheggi del centro città. Nella circostanza la vittima ha denunciato il furto di alcuni capi di abbigliamento ed oggetti personali, lasciati sull’auto in sosta. I militari, della Stazione di Parma Centro, dopo avere raccolto la denuncia hanno dato immediatamente il via alle indagini che, hanno portato all’identificazione del responsabile. I Carabinieri sono partiti dall’acquisizione delle immagini del sistema di video sorveglianza, che anche in questo caso ha immortalato lo straniero durante tutte le fasi del furto. I Carabinieri di Parma Centro, che nel corso del tempo hanno implementato le capacità info-investigative dopo avere visionato le immagini registrate hanno riconosciuto senza alcun dubbio l’autore del furto, un 30enne, pluripregiudicato, con il quale avevano avuto a che fare in passato. Al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 30enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di furto aggravato.