Rubano 11 bottiglie di whiskey e 11 punte di Parmigiano per il 25 aprile: tre denunce

Sono entrati all'interno dell'Esselunga di via Traversetolo come normali clienti ma, appena entrati, hanno iniziato a prendere bottiglie di alcolici e a nasconderle nei propri zaini. Due pakistani sono stati bloccati e denunciati nella giornata di ieri, 25 aprile, dai poliziotti delle Volanti che sono arrivati sul posto dal direttore del supermercato. I due, fermati alle casse, aveva ben 11 bottiglie di whiskey per un totale di 120 euro di spesa. I due, un 40enne e un 30enne, sono stati denunciati per furto in concorso. Sempre ieri, nello stesso supermercato un italiano di 45 anni, già noto alla polizia, è stato fermato alla barriera delle casse: aveva rubato 11 punte di Parmigiano Reggiano. L'uomo ha cercato di scappare ma è stato subito fermato dai poliziotti, che lo hanno fermato e denunciato per furto.