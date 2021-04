Rubano merce al Fidenza Village: arrestata coppia di peruviani proveniente da Torino

Incuranti delle restrizioni Covid, due peruviani residenti nel torinese hanno pensato di approfittare della recente riapertura dei negozi del Fidenza Village. Vestiti di tutto punto, con abiti di marca, estremamente appariscenti, hanno dapprima compiuto un lungo giro di ispezione, poi hanno scelto un negozio che vende borse e portafogli di pregio. Insospettiti dai loro comportamenti, gli addetti della sicurezza hanno iniziato a tenerli d’occhio chiamando il numero di pronto intervento 112 per chiedere l’intervento di una pattuglia. I due soggetti, un uomo e una donna, di 30 e 40 anni circa, si sono trattenuti all’interno del locale per una decina di minuti, interloquendo con le commesse.

Hanno maneggiato diversi oggetti ma, con molto mestiere, tra una chiacchiera tra loro e qualche scambio di informazioni con gli addetti alla vendita, sono riusciti a non farsi notare più di tanto e hanno lasciato il punto vendita non acquistando nulla e senza che l’allarme alle porte segnalasse alcunché. Solo quando i ragazzi della sicurezza sono entrati a chiedere se vi fossero mancanze tra gli oggetti esposti, una delle addette ha notato che mancava un portafogli. I due sono stati fermati e controllati. All’interno di una borsa nera, molto ampia, con grande sorpresa di tutti, i carabinieri hanno rinvenuto ben 8 portafogli, di varie dimensioni e colori, per un valore totale che sfiorava i 1.000 euro.

La borsa era stata preparata per il furto con lamine di alluminio all’interno che avevano schermato i dispositivi antitaccheggio impedendo all’allarme di suonare. La merce rubata è stata immediatamente restituita e i due soggetti accompagnati in caserma per gli approfondimenti di rito. Essendo gravati da numerosi precedenti specifici, con l’ultimo arresto per fatto analogo risalente, per l’uomo, a meno di due mesi fa in Piemonte, visto anche il valore della refurtiva e la professionalità dei metodi utilizzati, sono stati arrestati per concorso in furto pluriaggravato e trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Fidenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.