Rubato il carretto di Arte Migrante, l'appello dell'associazione: "Se lo vedere in giro chiamateci"

A Parma può succedere anche questo. E' stato rubato il carretto di un'associazione che si occupa di migranti e di integrazione, Arte Migrante.

"Con tantissimo dispiacere vi informiamo - si legge sui social - che è stato rubato il nostro carretto! Con i fondi raccolti da cycling for inclusion, oltre alle 60 bici da restaurare, c'è stato anche il recupero di una bici-carretto che ci concedesse di spostarci in varie zone della citta (come faremo sabato a Martorano, ma ve le ricordate le serate in stazione?) portando con noi il necessario come casse e teli e senza usare la macchina!

Giovedi scorso ci siamo accorti che il carretto non era pia nella nostra sede e questo ci causa molto dispiacere e rammarico. Avrebbe consentito di portare i canti, i balli e le storie di Arte Migrante fuori dalle mura della città in modo comodo e sostenibile! Chiediamo a tutti coloro che lo vedono in giro di segnalarcelo qui sui social o al numero 3381054207"