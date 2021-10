Salso in lutto per Tommaso, il ragazzo annegato all'Elba

Amava il calcio, giocava in porta: "Un destino crudele ti ha strappato via da noi troppo presto, che tu possa proteggerci da lassù così come proteggevi la nostra porta"

Tommaso Taverna, 16 anni, è annegato all'Elba. Si è tuffato dalla barca senza più riemergere. La comunità di Salsomaggiore è sotto choc, il ragazzo era molto conosciuto nella cittadina termale, aveva da poco compiuto gli anni e come la maggior parte dei giovani della sua età amava il calcio. Faceva il portiere nella formazione Allievi Under 17. Era stato premiato a Collecchio come miglior portiere della competizione.

"Ciao Tommaso, un destino crudele ti ha strappato via da noi troppo presto, che tu possa proteggerci da lassù così come proteggevi la nostra porta. Il Salsomaggiore Calcio e tutto il suo settore giovanile si stringono attoniti nel dolore attorno alla famiglia per la perdita del caro Tommaso Taverna". E' il saluto della Salso Soccer School, e dei compagni di squadra, della società dove Tommaso giocava.

Al cordoglio si unisce anche il Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. "Una grave tragedia ha colpito il Salsomaggiore Calcio. Tommaso Taverna, portiere della selezione Under 17, è drammaticamente deceduto. La gara tra Busseto Calcio e Salsomaggiore Calcio, in programma domenica e valida per la quarta giornata del campionato Under 17 provinciale di Parma, è stata rinviata a data da destinarsi. Il presidente Simone Alberici, il Consiglio regionale e tutto il Crer Figc Lnd compartecipano del dolore della famiglia del ragazzo, della Società e di tutti coloro che hanno conosciuto un giovane che amava il pallone e che un destino ingiusto ha strappato alla vita troppo presto. Ciao Tommaso".