Salsomaggiore, dieci persone alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme erano impegnati in una mirata attività di contrasto e prevenzione dell’uso di alcool e droghe alla guida e di altre condotte pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della popolazione in generale. Il dispositivo salsese messo in campo in questi giorni, grazie al supporto e coordinamento della Compagnia, è stato composto da diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile, rinforzate con equipaggi provenienti dalle vicine Stazioni, creando una fitta rete di controlli opportunamente rinforzata sulle principali vie di comunicazione, svolti negli orari serali e notturni dei week end, risultati maggiormente a rischio di incidenti.

L’attività ha permesso di accertare che 10 automobilisti hanno guidato con un tasso di alcool nel sangue superiore a quello consentito. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre per 7 di loro, risultati con un tasso alcolico tra 1,75 e 2,50 g/l, è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma. Durante le verifiche e controlli svolti dai Carabinieri, due giovani 18enni sono stati sorpresi in un parco della Città Termale mentre fumavano hashish, conseguentemente sequestrato. Un terzo uomo, sempre a Salsomaggiore Terme, è stato trovato con una dose di cocaina per uso personale, anche questa sequestrata. I tre sono stati segnalati alla Prefettura di Parma come assuntori di stupefacenti.