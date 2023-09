Salsomaggiore, scavalcano il cancello e entrano nell'ex Poggio Diana: denunciati due giovani

I carabinieri di Salsomaggiore Terme, durante un passaggio nei pressi di una delle tante strutture abbandonate che purtroppo sono presenti nella cittadina termale, notavano due giovani scavalcare la recinzione dell’ex albergo “Poggio Diana”. I militari prontamente bloccavano i due, che venivano accompagnati presso gli uffici della Stazione per gli accertamenti e l’identificazione. Si tratta di due ragazzi di origine nordafricana che, al termine delle

incombenze, sono stati denunciati all’AG parmense per invasione di edifici.

I militari sono anche intervenuti, insieme ai Vigili del Fuoco in via Salvo d'Acquisto a Tabiano per soccorrere un anziano che, caduto mentre era solo in casa, era rimasto chiuso all’interno dolorante e non riusciva ad uscire autonomamente. L’uomo veniva soccorso e fatto accompagnare per le cure del caso presso l’Ospedale di Fidenza. Le sue condizioni, a parte lo spavento iniziale, fortunatamente non erano preoccupanti.