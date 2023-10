Salsomaggiore, ruba alcolici al supermercato: denunciato 54enne

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione un 54 enne gravato da diversi precedenti di polizia per reati analoghi. Ieri pomeriggio l’uomo è entrato in un supermercato di Salsomaggiore Terme e ha iniziato a girare tra gli scaffali, soffermandosi soprattutto presso il settore dei superalcolici e dopo alcuni minuti, senza apparentemente prendere nulla si è avviato verso l’uscita. I dipendenti dell’esercizio commerciale hanno notato degli strani rigonfiamenti sotto il suo giubbotto e un rumore sospetto, come di bottiglie che battevano l’una contro l’altra, prodotto dalla sua camminata e gli hanno chiesto di fermarsi per verificare se avesse nascosto qualcosa sotto la giacca. L’uomo però si è dato velocemente alla fuga salendo nell’auto che aveva parcheggiato vicino all’uscita. I dipendenti del supermercato hanno chiamato immediatamente il 112 segnalando l’accaduto e dando una descrizione dell’uomo e del veicolo su cui si era allontanato.

I militari della Stazione salsese, impegnati nei servizi di controllo del territorio, si sono messi immediatamente alla ricerca del veicolo e, a distanza di meno di un’ora, una pattuglia ha incrociato l’auto segnalata e l'ha bloccata. I militari hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dell’uomo e del veicolo rinvenendo a bordo 6 bottiglie di superalcolici rubate nel supermercato salsese, più molte altre di probabile provenienza furtiva. Accompagnato in caserma l’uomo, un 54 enne straniero con numerosi precedenti, è stato denunciato all’autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile di furto aggravato e ricettazione. La refurtiva rubata presso il supermercato di Salsomaggiore è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale, mentre la restante è stata sottoposta a sequestro.