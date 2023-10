Salsomaggiore, ruba una pompa idraulica da una piscina: denunciato 57enne

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme, al termine di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un uomo responsabile del furto di una pompa dell'impianto di purificazione dell'acqua di una piscina presso un’abitazione della cittadina termale, avvenuto nelle settimane scorse.

I militari di via D’Acquisto, dopo aver ricevuto la denuncia di furto da parte della proprietaria, si sono subito attivati nelle indagini e attraverso la visione delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, installate presso l’abitazione, che hanno immortalato il ladro in azione e la targa del furgone utilizzato per caricare la refurtiva, sono giunti alla sua individuazione.

I Carabinieri, hanno altresì dimostrato, attraverso il riconoscimento fotografico da parte della vittima che il responsabile del furto era lo stesso operaio che poco tempo prima aveva effettuato la manutenzione dell’attrezzatura presso l’abitazione della denunciante. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, per il reto di furto aggravato.