Salsomaggiore, coppia derubata di una giacca al ristorante durante una cena: 55enne incastrata dalle telecamere e denunciata

Una cena in un noto ristorante salsese ha riservato, ad una coppia del luogo, una amara sorpresa. Non si parla del conto salato ma del furto della giacca, un capo di marca del valore di svariate centinaia di euro.

Le vittime si sono rivolte immediatamente ai carabinieri della cittadina termale. I filmati delle videocamere di sicurezza, messe a disposizione dal proprietario del ristorante in questione, hanno permesso ai militari di identificare l’autore, una donna, nota per aver già commesso medesimi reati in zona.

I militari, al termine di una perquisizione effettuata presso l’abitazione della donna hanno rinvenuto la giacca, che dopo le formalità di rito è stata restituita alla legittima proprietaria.

A conclusione dell’attività, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, la 55enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuta responsabile di furto.