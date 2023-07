Controlli al San Leonardo, fermato un giovane con un coltello in via Palermo: sequestrato crack e hashish

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Parma, sono stati impegnati nei controlli del quartiere San Leonardo. Diverse le pattuglie impiegate anche in posti di controllo disposti lungo Via San Leonardo e le zone limitrofe. Al termine sono state identificate quasi 180 persone e controllati oltre 140 mezzi. Complessivamente al termine è stata denunciata una persona per porto di arnesi atti ad offendere in quanto controllato in Via Palermo è stato trovato con un coltello. Sono stati segnalati alla Prefettura oltre 10 di persone quali assuntori di stupefacente, sequestrando quasi 15 grammi tra crack, hashish e marijuana. Nel corso dei posti di controllo sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada: patente di guida scaduta così come la revisione del mezzo, uso del telefono cellulare. Con l’utilizzo dell’etilometro a due automobilisti è stata ritirata la patente in quanto hanno di poco superato il limite di 0,50 g/l