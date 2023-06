San Leonardo, quartiere al setaccio: arrestato un 21enne che doveva trovarsi in carcere per droga

Servizi preventivi in città e nel quartiere San Leonardo, da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma che hanno controllato oltre 130 persone e 70 veicoli, arrestato una persona, denunciate altre due e segnalate una decina di assuntori alla Prefettura con un sequestro di stupefacente di quasi 15 grammi tra hashish e marijuana.

L’arrestato è un 21enne tunisino rintracciato, dalla pattuglia della Sezione Radiomobile in via Del Taglio, in un parcheggio a bordo di una autovettura insieme a due connazionali. I militari, scesi dal mezzo per procedere al controllo una volta giunti in prossimità degli sportelli si sono accorti che la porta posteriore lato destro si apriva rapidamente e, il terzo occupante tentava di scendere frettolosamente dall’abitacolo per evitare il controllo. Immediatamente bloccato e condotto in caserma veniva identificato nel 21enne che è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso a gennaio 2023 in quanto deve scontare oltre 1 anno per reati in materia di stupefacenti. Al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere di Via Burla.

Le due persone denunciate sono un 21enne marocchino in Italia senza fissa dimora che controllato, in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stato trovato con due cacciaviti e pertanto denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Mentre il secondo è un 30enne sorpreso ad un posto di controllo in via San Leonardo, alla guida del mezzo in evidente stato di alterazione dovuto all’uso di alcool, stato confermato dall’etilometro che ha riscontrato un tasso pari a quasi 3 volte il consentito. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.