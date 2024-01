Grave incidente a Fidenza: nel primo pomeriggio di martedì, 30 gennaio, poco dopo le 14:30, un'auto ha perso il controllo per cause ancora in corso d'accertamento, finendo fuori strada. L’incidente si è verificato a Fidenza, località Santa Margherita. L'uomo a bordo dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato all'Ospedale di Vaio in condizioni di media gravità.