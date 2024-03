Fidenza, scappa dal giardino di una villetta: inseguimento, perquisizione e furto sventato. Trovato con un cutter e 10 grammi di droga: denunciato 22enne marocchino

Lo hanno fermato nella piccola frazione fidentina di Castione Marchesi, dopo essere scappato dal giardino di una villetta. Perquisito è stato trovato in possesso di un cutter di grosse dimensioni e di 10 grammi di “fumo”. Denunciato 22enne marocchino con precedenti penali.

Una donna, venerdì scorso, verso l’imbrunire a Castione Marchesi, ha notato un’ombra nel suo giardino. In preda al panico, trovandosi sola in casa, ha immediatamente attivato il 112 chiedendo aiuto. Il responsabile dell’intrusione, nel frattempo, vistosi scoperto ha scavalcato la recinzione ed è scappato.

L’intervento dei carabinieri della stazione di Fidenza impegnati in un servizio perlustrativo poco distante, è stato tempestivo, e in pochi minuti hanno raggiunto la piccola frazione a ovest del centro cittadino, dove hanno individuato un extracomunitario nel piazzale della stazione ferroviaria.

Il giovane, 22 anni, originario del Marocco, ha mostrato un documento valido ma, a fronte delle domande incalzanti dei militari, non è riuscito a giustificare la propria presenza in loco. Visto il suo atteggiamento, e risultando assai verosimile che potesse essere il responsabile dell’intrusione occorsa poco prima, i carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione, trovandolo in possesso di un “cutter” di notevoli dimensioni e, occultata in una tasca interna di una manica della felpa, di circa 10 grammi di hashish.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine e ricco di precedenti specifici per furti avvenuti principalmente in Lombardia, è stato accompagnato in caserma.

Dopo il riconoscimento da parte della donna, non avendo fatto in tempo a consumare il tentativo di furto, è stato denunciato a piede libero per “violazione di domicilio” e per il porto dell’arma impropria. Lo stupefacente che deteneva è stato sottoposto a sequestro.