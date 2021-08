Scappa dopo un furto in abitazione e si infilza con le punte di una cancellata: 22enne arrestato

Si è ferito mentre cercava di scappare dopo aver effettuato un furto. Un 22enne albanese è stato arrestato dai carabinieri che, dopo averlo soccorso e accompagnato all'Ospedale Maggiore, lo hanno accusato di furto in abitazione e falsa dichiarazione della propria identità. Il giovane, infatti, dopo essersi introdotto all'interno di due abitazioni tra via Corini e via Paradigna insieme ad un complice ha messo a soqquadro i due appartamenti ed ha rubato alcuni soldi in contanti. Durante la fuga il ragazzo, che ha cercarto di scavalcare una recinzione, è rimasto infilzato dalle punte di una cancellata.

Nonostante la perdita di sangue ha cercato comunque di scappare ma si è accasciato a terra dopo qualche decina di metri. Poco prima aveva nascosto un borsone con gli arnesi da scasso e il bottino del furto, dietro ad una siepe. I carabinieri lo hanno individuato e soccorso: poi, dopo alcune indagini, lo hanno arrestato. I militari, infatti, hanno ascoltato le testimonianza di numerose persone. Il 22enne, con alle spalle precedenti di polizia, era gravato dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Lo scorso aprile, poi, era stato espulso dal territorio italiano con accompagnamento alla frontiera albanese.

Il ladro è stato quindi arrestato per i reati di furto in abitazione, falsa dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla propria identità e per aver fatto illegalmente rientro nel territorio italiano entro 5 anni dall’espulsione. Al momento delle dimissioni dall’Ospedale, per lui, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, si apriranno le porte del carcere di via Burla. Proseguono le indagini per giungere all’identificazione del complice che nel frattempo si è dato alla fuga.