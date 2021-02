Scappa lungo via Mantova, rischia di investire i poliziotti e lancia la droga dal finestrino: 51enne arrestato

Controlli antidroga dei poliziotti all'interno del parco Falcone Borsellino di Parma. Gli agenti, dopo aver visto una persona salire a bordo di un'auto, guidata da un uomo italiano, hanno deciso di controlla poichè stava effettuando movimenti sospetti. Dall'auto, infatti, è sceso il passeggero che, dopo meno di un minuto, è risalito.

Il conducente è ripartito subito verso via Mantova. I poliziotti hanno iniziato a seguire l'auto ma il conducente ha iniziato a scappare in direzione Colorno: dopo aver rischiato di investire i poliziotti ha gettato due panetti du hashish dal finestrino. All'interno c'erano due etti di hashish. Il veicolo è stato fermato tra via Mantova e via Toscana. Per il 51enne sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti.