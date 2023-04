Scarafaggi, sporco e celle frigo non a norma: i Nas sospendono l'attività di un locale kebap

I carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito di specifici servizi, hanno svolto un controllo presso un locale che vende Kebap in provincia di Parma, procedendo alla sospensione dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie rilevate all’interno della cucina e del deposito alimenti. Le carenze erano dovute a: presenza di scarafaggi vivi e morti, sporco vetusto diffuso su tutte le superfici, mancanza di sistemi antintrusione da agenti infestanti e celle frigo prive di termometro per il controllo temperature.



Per tali carenze, inoltre, il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della locale Azienda Usl, su proposta avanzata dal Nas, ha confermato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività sino alla rimozione delle carenze riscontrate e al cessato pericolo igienico sanitario.Tra le altre non conformità riscontrate, che hanno comportato, a carico del titolare, la notifica immediata dell’istituto della diffida e una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 1.440 euro si menzionano, c'è anche la mancata indicazione, nelle preparazioni offerte alla clientela, della presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari, oltre che contenitori per lo smaltimento dei rifiuti non idonei.