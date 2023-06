Scavalca la recinzione e ruba una bici da 500 euro, un passante lo vede e chiama i carabinieri: arrestato 23enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 giugno, un giovane ha scavalcato la recinzione del cortile di un condominio in centro Fidenza e si è impossessato di una

bicicletta del valore di circa 500 euro, che era parcheggiata nella rastrelliera vicino al portone d'ingresso. Fortunatamente, un passante attento ha notato la scena ed ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112.

Grazie alla pronta segnalazione, una pattuglia del Nucleo Radiomobile è stata inviata sul posto fermando il malvivente. Il sospetto è stato identificato in un cittadino nigeriano di 23 anni, attualmente senza dimora e privo di permesso di soggiorno in Italia. Inoltre l'uomo aveva già precedenti penali. Dopo procedure, il sospettato è stato arrestato con l'accusa di furto, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Il giovane è stato

temporaneamente trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di via Trento, in attesa di essere processato con il rito direttissimo.