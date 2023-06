Schianto in moto contro l'auto che taglia la strada, 47enne all'ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì 20 giugno nel centro di Vigolzone. Una moto si è schiantata contro un'auto e il motociclista, un piacentino di 47 anni, è finito all'ospedale in eliambulanza in gravi condizioni, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Al campo sportivo è atterrata l'eliambulanza che ha poi trasportato l'uomo in volo al Maggiore di Parma. La dinamica esatta è al vaglio della Polizia locale dell'Unione Valnure Valchero, gli agenti si sono occupati dei rilievi sul posto. Da una prima ricostruzione pare che la moto viaggiasse in direzione di Podenzano percorrendo via Roma, mentre la Ford Focus, che proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando a sinistra per imboccare via Carlo Casalegno, gli avrebbe tagliato la strada. L'impatto è stato violento, tanto che il telaio della Yamaha si è spezzato in due, mentre la vettura ha riportato danni ben visibili. Il motociclista piacentino è stato sbalzato: tra i primi a prestare soccorso un infermiere del 118 di Piacenza, libero dal servizio, che stava passando in quel momento. Nel frattempo sono arrivati l'ambulanza della Pubblica assistenza di Pontedellolio e l'autoinfermieristica di Piacenza.